Mamadou Niang'ın yeni görevi belli oldu!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcularından Mamadou Niang, futbol kariyerini sonlandırdığı Athletico Marseille kulübünün sportif direktörlüğüne getirildi.

21 Eylül 2019, Cumartesi 11:56
- A +
Mamadou Niang'ın yeni görevi belli oldu!

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giyen Senegalli golcü Mamadou Niang, geçtiğimiz sezonu Fransa amatör küme ekiplerinden Athletico Marseille'de geçirmişti. Futbol kariyerini bu takımda noktalayan santrforun kulüpteki yeni yeni görevi ise dün resmen açıklandı.

Athletico Marseille'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 39 yaşındaki eski futbolcunun sportif direktörlüğe getirildiği ifade edildi. Yıldız isim, Fenerbahçe formasıyla 33 maçta 15 gol 12 asist kaydederken yarım sezon oynadığı Beşiktaş'ta ise 10 maçta 3 kez fileleri havalandırma başarısı göstermişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...