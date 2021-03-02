League of Legends dünyasının değeri bilinmeyen kapüşonlu büyücüsü Malzahar'ın ne yapabileceğini kestirebilmek pek de mümkün değildir. Malzahar şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimleri hazırladık.

Hiçlik'in Habercisi Malzahar

Tüm yaşamların birleşmesine kendisini körü körüne adayan bu şampiyon, yeni yenir ortaya çıkan Hiçlik'in kurtuluş yolu olduğuna kendisini inandırmıştır. Shurima'nın uçsuz çöllerinde bilincini evrene açtığı sıralarda ona ses veren fısıltılar sayesinde soluğu kadim Icathia'da almıştır.

Bu dünyadaki harabelerin ücra köşelerinde Hiçlik'i bulan şampiyon, yüreğini bu birliğe adamıştır. Hiçlik ona yeni bir güç ve amaç vermiştir. Malzahar artık herkesi sürüsüne katabilecek güçte bir çoban niteliğindedir. Ona karşı gelenlerin üzerine derinliklerinde sakladığı Hiçlik varlıklarını göndermektedir.

Hiçlik'in Habercisi Malzahar Oynanış Biçimi

Pek çok oyuncunun özellikle E ile yönetilen yeteneğine hayran kaldığı Malzahar şampiyonunun pasif skili olan Hiçlik Geçişi, kendisinin en fazla 16. seviye de en fazla 12 saniye boyunca hasar almasına engel olmaktadır. Kitle kontrolü altına girmezse %90 hasar azaltma kazanır. Hasar aldıktan ya da bir kitle kontrol etkisini ekarte ettikten sonra 0,25 saniye kadar geçişine devam eder. Koridordaki minyonların verdiği hasar, bu etki tarafından azaltılmaz. Ayrıca bekleme süresini de tetiklemez ya da etkilemez.

Klavyeden Q ile aktif hale gelen yetenek Hiçlik'in Çağrısı skilinde ise şampiyon iki geçit açar. Geçitler rakiplere büyü hasarı vererek en fazla 2 saniye susturur ve içe yönelik atışlar yapar.

Klavyeden W ile aktif hale gelen yetenek Hiçlik Sürüsü ise pasif halde şampiyonun diğer büyülerini kullandığı zaman Büyüyen sürü etkisi kazanmasını sağlar. Bu skill ile çağırdığı hiçlik haşereleri sayısı artar. Aktif hale geçtiğinde ise bir ya da birden fazla hiçlik haşeresi çağırır. Hiçlik haşereleri 8 saniye kalır. Ayrıca isabetleri başına fazladan büyü hasarı verir.

Hiçlik Sürüsü, Lanetli Kehanet skilinden hasar alan minyonlara %300 hasar verir. Ayrıca bu skill, Destansı Yaratıklara %50 hasar verir.

Klavyeden E ile aktif hale gelen yetenek ise Lanetli Kehanet'tir. Pek çok oyuncunun oldukça beğendiği bu skillde şampiyon, rakibe 4 saniye içinde büyü hasarı verir. Bu süre boyunca rakip, diğer iki skill olan Hiçlik’in Çağrısı veya Ölümün Pençesi ile etkilenirse tüm kehanetler yenilenir.

Rakip katledilirse şampiyon azami Mana miktarının %2 kadarını geri kazanır. Kehanetler en yakın rakibe sıçrar.

Son olarak klavyeden R ile aktif hale gelen yetenek Ölümün Pençesi, şampiyon hedef şampiyonu 2,5 saniyeliğine sindirir. Hedefin çevresinde oluşturduğu negatif enerji alanı sayesinde 5 saniye kadar yakınındaki rakiplerin azami can miktarını düşürür. Ayrıca eşdeğer büyü hasarı almalarını sağlar.

Hiçlik'in Habercisi Malzahar S11 Rün Dizilimi

Hiçlik'in Habercisi Malzahar şampiyonunun S11 rün diziliminin hala belli olmamasından dolayı hala eski rün diziliminin kullanılacağı yönünde düşünülmektedir.

Büyücülük

Aery'i Çağır

Mana Akışı Yüzüğü

Yücelik

Kızart

İlham

Mükemmel Zamanlama

Zaman Büken Karışım ve ayrıca;

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 6 Büyü Direnci

Hiçlik'in Habercisi Malzahar S11 Yetenek Skilleri

Malzahar’ın Q, W ve R kombinasyonundan kaçabilecek bir şampiyon var mı? Malzahar, şampiyonunun yetenek skilleri dağılımı ise;

Hiçlik'in Çağrısı: 2- 8- 10- 12- 13

Hiçlik Sürüsü: 3- 14- 15- 17- 18

Lanetli Kehanet: 1- 4- 5- 7- 9

Ölümün Pençesi: 6- 11- 16

Hiçlik'in Habercisi Malzahar S11 Counter Pickler

Malzahar mid lane'in kralı olmakla beraber başta Zed olmak üzere pek çok şampiyonun ve oyuncunun korkulu rüyasıdır. Fakat Malzahar şampiyonunun zayıf olduğu şampiyonlar elbette var;

Gangplank

Lux

Morgana

Talon

Syndra

Hiçlik'in Habercisi Malzahar Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: imleç doğrultusunda kısa mesafe kat etmesi sağlanır.

Işınlan: 4,5 saniye odaklanma yaptıktan sonra şampiyon hedef aldığı dost kuleye, minyona ya da toteme ışınlanır.

Başlangıç itemleri: Doran'ın Yüzüğü, Can İksiri, Totem Uğuru (Ziynet)

Orta oyun itemleri: Luden'in Çığlığı, Ionia Çizmeleri, Liandry'nin Istırabı

Full Build: Luden'in Çığlığı, Sihirbaz Pabuçları, Liandry'nin Istırabı, Rylai'nin Kristal Asası, Rabadon'un Şapkası, Morellonomikon

Hiçlik'in Habercisi Malzahar Kostümleri

Malzahar şampiyonunun tüm kostümleri;

Klasik Kostüm

Vezir Kostümü

Gölge Prensi Kostümü

Cin Kostümü

Savaş Beyi Kostümü

Kartopu Savaşı Kostümü

Jeton Düşmanı Kostümü

Hextech Kostümü