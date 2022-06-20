Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği Color Run Maltepe 7K renkli görüntülere sahne oldu. Maltepe Belediyesi, SMA hastaları için 'Run For SMA 6K' ve epilepsi hastalığı farkındalığı için 'Mor Koşu 7K' etkinliklerinin düzenlendiği Maltepe sahilinde, bu kez 'Color Run Maltepe 7K' ile hayatın tüm renklerini içeren bir koşuya ev sahipliği yaptı. Yedi kilometrelik bir parkurda gerçekleşen 'Color Run Maltepe 7K'ya Maltepeli vatandaşların yanı sıra İstanbul’un her yerinden sporcular katıldı.

Maltepe Color Run 7K koşusunun erkekler kategorisinde birinciliği Mestan Turhan, ikinciliği Deniz Aydoğan, üçüncülüğü ise Hacı Sebahattin Çavga kazandı. Kadınlarda ise Selin Güney birinci olurken, ikinciliği Esmanur Çimen, üçüncülüğü ise Özlem Kırlı kazandı. Dereceye girenlere kupa ve madalyon takdim edildi.