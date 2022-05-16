Başkanlığını Dilek Sabancı'nın üstlendiği Türkiye Özel Sporcular Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) sporcuları Malta'daki oyunlara damgasını vurdu.

28 ülkeden 450'yi aşkın zihinsel engelli sporcunun yarıştığı Özel Olimpiyatlar Malta Davetli Oyunları'na bowling, atletizm ve masa tenisi dallarında 14 sporcu ile katılan Türkiye günü 1 altın, 2 gümüş madalya ile kapadı.

Bowling tek bayanlarda Çağla Boyvadoğlu gümüş madalya kazanırken, Çiğdem Geçit 4,'lük kürsüsüne çıktı. Tek erkeklerde ise İsmet Işım altın, Mevlüt Kalkan ise gümüş madalya gururu yaşadı.

Oyunların açılışına katılan Dilek Sabancı, TÖSSED sporcularının kaldığı otele yaptığı ziyarette madalya kazanan sporcuları kutladı, atletizm ve masa tenisi dallarında yarışacak sporculara moral verdi.

Sabancı, dernek olarak özel sporcuları desteklemeye devam edecekleri belirtirken, bu yolda toplumun tüm kesimleri ile sürdürdükleri işbirliğini en üst seviyeye taşıyacaklarının da sözünü verdi.

TÖSSED Başkanı Dilek Sabancı, Malta'daki oyunlarda madalya kazanan bowling sporcularını kutladı.