Malphite Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler: Pro Mid Malphite İtemları (Build) Ve Counter Şampiyonlar (Pickler)
League of Legends evreninde en iyi tank kasabilen ve ayrıca savaş yetenekleri oldukça üstün bir şampiyon olan Malphite, sanki bir ölümsüzdür. Ayrıca ultisi harika bir initiatordur. Kaya gibi sağlam olan Malphite için bu sezon Rior Games'den bir nerfleme bekleniyor. Şimdilik Malphite şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimlerini haberimizde bulabilirsiniz.
League of Legends evreninde en iyi tank kasabilen ve ayrıca savaş yetenekleri oldukça üstün bir şampiyon olan Malphite, sanki bir ölümsüzdür. Ayrıca ultisi harika bir initiatordur. Kaya gibi sağlam olan Malphite için bu sezon Rior Games'den bir nerfleme bekleniyor. Şimdilik Malphite şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimlerini inceledik.
Yektaş'tan Kopan Parça Malphite
Malphite, karmaşanın hakim olduğu bu dünyada yaşayan taştan devasa bir yaratık. Bu yaratık dünyaya kutlu bir düzen getirmek için elinden geleni yapıyor. Uhrevi olarak bilinen bir Yektaş isimli anıtın bir parçası olarak yaşama gözlerini açan Malphite, yeteneklerini atası için kullanmıştır. Fakat sonunda oldukça büyük bir hüsrana uğramıştır.
Gelen yıkımdan bir başına kurtulan şampiyon, Runeterra'nın yumuşak insanlarına ve gel-gitli ruh hallerine katlanmak zorunda kalırken diğer yandan ise türünün son örneğine yaraşır bir vazife arıyor.
Yektaş'tan Kopan Parça Malphite Oynanış Biçimi
Harika bir tank aynı zamanda eşsiz bir savaşçı olan Malphite'in pasif skili Granit Kalkan, şampiyonun var olan can değerini adar hasarı emen bir kaya katmanıyla korur. Malphite hasar almadıysa, bu etki geri yüklenir.
Klavyeden Q ile aktif hale gelen yetenek Sismik Parça, rakibine bu skili yollayarak büyü hasarı verir. Ayrıca hedeften 4 saniyeliğine hareket hızı çalar.
Klavyeden W ile aktif hale gelen yetenek Gaddar Darbe, pasif haldeyken skill şampiyona fazladan zırh kazandırır. Aktif hale geçtiğinde ise şampiyonun normal saldırıları rakiplere ve 225 menzil yanındaki birimlere fazladan fiziksel hasar verir.
Klavyeden E ile aktif hale gelen yetenek Yeri Sars, adı üzerinde şampiyon yeri sarsarak çevredeki rakiplere büyü hasarı verir. Ayrıca saldırı hızını 3 saniyeliğine düşürür. Bu skill sayesinde şampiyon zırh değerinin %30 kadarına eşdeğer hasar kazanır.
Son olarak klavyeden R ile aktif hale gelen yetenek Önlenemez Güç, hedef konuma hücum ederek büyü hasarı verir. Ayrıca rakiplerini 1.5 saniyeliğine havaya savurur.
Yektaş'tan Kopan Parça Malphite S11 Rün Dizilimi
Malphite şampiyonunun rün dizilimi iyi yapıldığı takdirde önünde kimse duramaz. S11 yeni sezonda Malphite şampiyonunun yeni rün dizilimi;
Büyücülük
Sihirli Yıldız
Mana Akışı Yüzüğü
Yücelik
Kızart
İlham
Peksimet Teslimatı
Kozmik Sezgi ve ayrıca;
+10 Değişken Kuvvet
+10 Değişken Kuvvet
+6 Büyü Direnci
Yektaş'tan Kopan Parça Malphite S11 Yetenek Skilleri
S11 yeni sezonda oldukça güçlü bir tank olan Malphite şampiyonunun yeni yetenek skilleri dağılımı;
Sismik Parça: 1- 3- 5- 7- 9
Gaddar Darbe: 4- 14- 15- 17- 18
Yeri Sars: 2- 8- 10- 12- 13
Önlenemez Güç: 6- 11- 16
Yektaş'tan Kopan Parça Malphite S11 Counter Pickler
Malphite, esas rolünün dışında, orta koridorda da yetenek gücü eşyalarıyla beraber oynanabilmektedir. Fakat karşısına çıkan, uzaktan rahatlıkla dürtebilen şampiyonlar gelirse minyon bile kesmek sizin için işkence olabilir. S11 yeni sezonda Malphite şampiyonunun, karşısında daha güçlü olan şampiyonlar;
Cho'Gath
Zac
Vladimir
Olaf
Rumble
Yektaş'tan Kopan Parça Malphite S11 Full Build S11 Eşya Dizilimi
Sıçra: imleç doğrultusunda kısa mesafe kat etmesi sağlanır.
Işınlan: 4,5 saniye odaklanma yaptıktan sonra şampiyon hedef aldığı dost kuleye, minyona ya da toteme ışınlanır.
Hextech Füzekemer
Sihirbaz Pabuçları
Morellonomikon
Zhonya'nın Kumsaati
Liandry'nin Istırabı
Rabadon'un Şapkası
Yektaş'tan Kopan Parça Malphite Kostümleri
Malphite şampiyonunun sahip olduğu tüm kostümler;
Klasik Kostüm
Yonca Yeşili Kostümü
Mercan Kayalığı Kostümü
Mermer Kostümü
Obsidyen Kostümü
Buz Devi Kostümü
Meka Kostümü
Gülleci Kostümü
Uzay Seriveni Kostümü