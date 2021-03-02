League of Legends evreninde en iyi tank kasabilen ve ayrıca savaş yetenekleri oldukça üstün bir şampiyon olan Malphite, sanki bir ölümsüzdür. Ayrıca ultisi harika bir initiatordur. Kaya gibi sağlam olan Malphite için bu sezon Rior Games'den bir nerfleme bekleniyor. Şimdilik Malphite şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimlerini inceledik.

Yektaş'tan Kopan Parça Malphite

Malphite, karmaşanın hakim olduğu bu dünyada yaşayan taştan devasa bir yaratık. Bu yaratık dünyaya kutlu bir düzen getirmek için elinden geleni yapıyor. Uhrevi olarak bilinen bir Yektaş isimli anıtın bir parçası olarak yaşama gözlerini açan Malphite, yeteneklerini atası için kullanmıştır. Fakat sonunda oldukça büyük bir hüsrana uğramıştır.

Gelen yıkımdan bir başına kurtulan şampiyon, Runeterra'nın yumuşak insanlarına ve gel-gitli ruh hallerine katlanmak zorunda kalırken diğer yandan ise türünün son örneğine yaraşır bir vazife arıyor.

Yektaş'tan Kopan Parça Malphite Oynanış Biçimi

Harika bir tank aynı zamanda eşsiz bir savaşçı olan Malphite'in pasif skili Granit Kalkan, şampiyonun var olan can değerini adar hasarı emen bir kaya katmanıyla korur. Malphite hasar almadıysa, bu etki geri yüklenir.

Klavyeden Q ile aktif hale gelen yetenek Sismik Parça, rakibine bu skili yollayarak büyü hasarı verir. Ayrıca hedeften 4 saniyeliğine hareket hızı çalar.

Klavyeden W ile aktif hale gelen yetenek Gaddar Darbe, pasif haldeyken skill şampiyona fazladan zırh kazandırır. Aktif hale geçtiğinde ise şampiyonun normal saldırıları rakiplere ve 225 menzil yanındaki birimlere fazladan fiziksel hasar verir.

Klavyeden E ile aktif hale gelen yetenek Yeri Sars, adı üzerinde şampiyon yeri sarsarak çevredeki rakiplere büyü hasarı verir. Ayrıca saldırı hızını 3 saniyeliğine düşürür. Bu skill sayesinde şampiyon zırh değerinin %30 kadarına eşdeğer hasar kazanır.

Son olarak klavyeden R ile aktif hale gelen yetenek Önlenemez Güç, hedef konuma hücum ederek büyü hasarı verir. Ayrıca rakiplerini 1.5 saniyeliğine havaya savurur.

Yektaş'tan Kopan Parça Malphite S11 Rün Dizilimi

Malphite şampiyonunun rün dizilimi iyi yapıldığı takdirde önünde kimse duramaz. S11 yeni sezonda Malphite şampiyonunun yeni rün dizilimi;

Büyücülük

Sihirli Yıldız

Mana Akışı Yüzüğü

Yücelik

Kızart

İlham

Peksimet Teslimatı

Kozmik Sezgi ve ayrıca;

+10 Değişken Kuvvet

+10 Değişken Kuvvet

+6 Büyü Direnci

Yektaş'tan Kopan Parça Malphite S11 Yetenek Skilleri

S11 yeni sezonda oldukça güçlü bir tank olan Malphite şampiyonunun yeni yetenek skilleri dağılımı;

Sismik Parça: 1- 3- 5- 7- 9

Gaddar Darbe: 4- 14- 15- 17- 18

Yeri Sars: 2- 8- 10- 12- 13

Önlenemez Güç: 6- 11- 16

Yektaş'tan Kopan Parça Malphite S11 Counter Pickler

Malphite, esas rolünün dışında, orta koridorda da yetenek gücü eşyalarıyla beraber oynanabilmektedir. Fakat karşısına çıkan, uzaktan rahatlıkla dürtebilen şampiyonlar gelirse minyon bile kesmek sizin için işkence olabilir. S11 yeni sezonda Malphite şampiyonunun, karşısında daha güçlü olan şampiyonlar;

Cho'Gath

Zac

Vladimir

Olaf

Rumble

Yektaş'tan Kopan Parça Malphite S11 Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: imleç doğrultusunda kısa mesafe kat etmesi sağlanır.

Işınlan: 4,5 saniye odaklanma yaptıktan sonra şampiyon hedef aldığı dost kuleye, minyona ya da toteme ışınlanır.

Hextech Füzekemer

Sihirbaz Pabuçları

Morellonomikon

Zhonya'nın Kumsaati

Liandry'nin Istırabı

Rabadon'un Şapkası

Yektaş'tan Kopan Parça Malphite Kostümleri

Malphite şampiyonunun sahip olduğu tüm kostümler;

Klasik Kostüm

Yonca Yeşili Kostümü

Mercan Kayalığı Kostümü

Mermer Kostümü

Obsidyen Kostümü

Buz Devi Kostümü

Meka Kostümü

Gülleci Kostümü

Uzay Seriveni Kostümü