Malmö-Zenit maç sonucu: 1-1

Malmö, Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Eleda Stadyum'unda Zenit St. Petersburg'u konuk etti.
Şampiyonlar Ligi'ndeki son yedi maçını da kaybeden İsveç ekibinin golünü 28. dakikada Sören Rieks atarken, Zenit’in golünü Yaroslav Rakitskiy kaydetti. Zenit adına mücadelenin 53. dakikasında Artem Dzyuba penaltı atışından yararlanamazken 86. Dakikada Dmitriy Chistyakov kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Zenit'in Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanamama hasreti 11'e çıktı.
Bu beraberlikle Malmö ilk puanını alırken, Zenit 4 puanla Play-Off'u garantiledi,
Malmö haftaya Juventus'a konuk olacak, Zenit ise sahasında Chelsea'i ağırlayacak.