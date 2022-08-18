Malmö - Sivasspor maçı iddaa oranları

Allsvenskan'da 2022 sezonunun 18 haftası geride kaldı ve Malmö, 33 puanla 4. sırada yer alıyor. 2021'de ise şampiyon olmuşlardı; Şampiyonlar Ligi elemelerinde Vikingur Reykjavik engelini aştılar ancak Zalgiris Vilnius'a diş geçiremeyip UEFA Avrupa Ligi'ne düştüler. Burada da Lüksemburg temsilcisi Dudelange kupa dışına itildi ve temsilcimiz Sivasspor 'la eşleştiler... Kadrolarında Kasımpaşa günlerinden hatırlayacağımız Isaac Kiese Thelin yer alıyor. İsveç futbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden Ola Toivonen, Makedon kökenli Erdal Rakip ve Avrupa'da 5 büyük ligin göz hapsinde olan Veljko Birmancevic kadronun diğer dikkat çeken isimleri... Savunmanın değerli ismi Anel Ahmedhodzic'i İngiltere'ye yolcu ettiler. Yarım sezon Bordeaux'da kiralık oynayıp iyice parlayan 1,92'lik stoper Championship ekiplerinden Sheffield United'a satıldı.

MALMÖ - SİVASSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI

Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor, yeni sezona, Trabzonspor 'a Süper Kupa'da 4-0 kaybederek başlamıştı. Süper Lig 'e de iyi bir giriş yapamadılar; ilk 2 hafta sonunda sadece 1 gol atıp 1 puan toplayabildiler... TD Rıza Çalımbay eşleşme ihtimalleri oluştuğundan beri Malmö anılarından bahsediyor ve muhtemelen de takımı tamamen bu eşleşmeye odaklamıştır. Çalımbay basın toplantısında; "İsveç'ten avantajlı bir şekilde dönmemiz gerekiyor. Kolay olmayacağını biliyoruz..." dedi. Takımda Murat Paluli dışında eksik yok. Hakan Arslan iyileşti, deplasman kafilesinde yer aldı. Yeni transferler Charilaos Charisis ve Kader Keita henüz resmi bir maçta Sivasspor forması giymediler ancak onlar da maç kadrosunda yer alacak. Uğur Çiftçi, Fredrik Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel ve Mustapha Yatabare gibi "kemik kadroda yer alan" isimler Çalımbay'ın en önemli kozları olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Malmö, Avrupa kupalarında oynadığı son 13 maçın sadece 2'sini kazanabildi. (8 mağlubiyet)

- Sivasspor, Avrupa kupalarında oynadığı son 8 maçın 5'ini "90 dakikalar içinde" kaybetti. (3 galibiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Malmö kazanır" oldu! %66'lık kesim saha ve seyirci avantajı bulunan İsveç temsilcisini ilk maçta galibiyete yakın görüyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU EFE ŞAHİN’İN TERCİHİ

Malmö son haftalarda çok ciddi bir form yakaladı. Bu sezon kendi evlerinde oynadıkları dokuz maçta yedi galibiyet aldılar. Bir sezon Kasımpaşa forması terletmiş Isaac Thelin’in yükselen formu Sivasspor’un başına iş açabilir. Sivasspor Süper Lig’e de oldukça durgun başladı. Geçtiğimiz sezonki tempolarının çok altındalar. Malmö’nün ligi erken açması onlar için çok büyük avantaj olacaktır. Malmö galibiyeti bekliyorum.