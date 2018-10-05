Malmö-Beşiktaş maçında helikopterli önlem

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında Beşiktaş'ın deplasmandaki Malmö sınavı öncesi terör endişesi ile stat civarında ekstra güvenlik tedbirleri alındı.

05 Ekim 2018, Cuma 09:17
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Sabah Gazetesi'nden Bahadır Beyarslan'ın haberine göre; Son zamanlarda İsveç'te artan suikast ve eylem ihbarlarının ardından İsveç polisi, Beşiktaş-Malmö maçı öncesinde güvenlik önlemlerini artırdı. Stat ve çevresinde birçok noktada kimlik kontrolü ve aramalar yapan güvenlik güçleri kuş uçurtmadı. Alınan güvenlik önlemleri doğrultusunda havada polis helikopterleri de görev yaptı. Bu arada Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı da mücadeleyi takip etti.

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