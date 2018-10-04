Malmö - Beşiktaş maç sonucu: 2-0

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'na Sarpsborg galibiyetiyle başlayan Beşiktaş ikinci maçında deplasmanda İsveç ekibi Malmö ile karşı karşıya geldi. Sayısız gol pozisyonundan yararlanamayan Beşiktaş, Vindheim ve Rosenberg'in attığı gollere engel olamayınca sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından gruptaki ilk mağlubiyetini alan Beşiktaş, 3 puan ile 2. sırada yer aldı. Grubun diğer maçında ise Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta 3-1 mağlup ettiği Sarpsborg 08, evinde Genk'i 3-1'le geçti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

4. dakikada Beşiktaş sağ kanattan tehlikeli olmaya çalıştı. Gökhan Gönül, Gökhan Töre'nin önüne doğru pasını gönderdi, ama pozisyon ofsayt gerekçeiyle durduruldu.

İlk tehlikeli atak Lens'ten

Beşiktaş 15. dakikada gole çok yaklaştı. Caner Erkin'in pasında fizik gücünü kullanarak ceza sahasına kadar giren Lens'in vuruşu Dahlin'den kornere çıktı. Kullanılan köşe vuruşunun ardından ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Gökhan Töre'nin vuruşunu Dahlin parmaklarının ucuyla bir kere daha kornere çeldi.

Love gol vuruşunu yapamadı

Adem Ljajic'in ara pasında bu defa ceza sahasının sağ çaprazından içeri giren Lens, yerden yakın direğe çıkardı. Topuk vuruşu yapmaya çalışan Vagner Love'dan önce savunma araya girdi.

24.dakikada Beşiktaş, Vagner Love'la gole çok yaklaştı. Hızlı hücumda topla buluşan Adem Ljajic, Vagner Love'ın önüne doğru pasını attı. Savunmadan seken topa zor da olsa dokunan Love, kaleci Dahlin'i bir kez daha geçemedi.

Dakikalar 26'yı gösterdiğinde Adem Ljajic'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında dokunan Gökhan Gönül'ün şutu direği az farkla yalayıp auta gitti.

Karşılaşmanın ilk 30 dakikalık bölümü geride kalırken temsilcimiz Beşiktaş, Malmö karşısında birçok net pozisyondan yararlanamadı.

İlk sarı kart 45. dakikada Malmö'den Fouad Bachirou'a çıktı.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

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İkinci yarı başladı...

Her iki teknik direktör de sahaya ilk yarıdaki onbirleriyle çıktı. Herhangi bir oyuncu değişikliği yok.

53.dakikada Malmö, Vindheim'in attığı golle 1-0 öne geçti. Vindheim'ın sağ kanattan yaptığı orta Caner Erkin'e çarpıp yön değiştirdi. Karius topu kornere çelemeyince top ağlarla buluştu.

Karşılaşmanın ilk değişikliği Beşiktaş'tan geldi. 59. dakikada Gökhan Töre yerini Ryan Babel'e bıraktı.

64.dakikada Beşiktaş, kanat organizasyonuyla etkili geldi. Love'ın pasında topla buluşan Caner, ceza sahasına doğru ortasını yaptı. Arka direkte bomboş durumda olan Gökhan Gönül, yarım vole vurmayı denedi ama ıska geçince top taca çıktı.

Malmö'nün hızlı hücumunu faulle kesen Gary Medel, 66.dakikada sarı kart gördü.

Vagner Love Dahlin'i yine geçemedi

İlk yarıda Dahlin'i iki kez geçemeyen Vagner Love, 66. dakikada yine gol vuruşunu yapamadı. Savunmadan seken topun ardından bir anda şut açısı yakalayan Love, etkili bir vuruş yapamayınca Dahlin, topu çıkarmayı başardı.

Beşiktaş'ta Quaresma 69. dakikada Adem Ljajic'in yerine oyuna girdi.

Pepe'nin golü ofsayta takıldı

Oyuna girdiği gibi duran topun başına geçen Quaresma, Malmö ceza sahasına doğru etkibi bir orta açtı. Pepe vuruşunu yaptı ve top ağlara gitti ama gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

76.dakikada Vindheim'ı ceza sahasında düşürüp penaltıya sebebiyet veren Caner Erkin sarı kart gördü. Rosenberg'in penaltıdan bulduğu golle Malmö, 2-0 öne geçti.

78.dakikada Necip Uysal yaklaşık 30 metreden kaleyi vurmayı düşündü ancak şutu farklı şekilde auta gitti.

82.dakikada Gökhan Gönül'ün yerine Oğuzhan Özyakup oyuna girdi.

85. dakikada Malmö'de Arnór Ingvi Traustason'un yerine Marcus Antonsson, 90. dakikada ise Lasse Nielsen'in yerine Franz Brorsson oyuna dahil oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Malmö, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

Maçtan notlar

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Siyah-beyazlı ekip, sahasında Norveç’in Sarpsborg takımını 3-1 yenerek iyi bir başlangıç yaptığı Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda Malmö ile karşılaştı. UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci hafta maçında İsveç’in Malmö ekibine konuk olan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, son oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11’de 4 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Şenol Güneş, müsabakada Loris Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Domagoj Vida, Caner Erkin, Gary Medel, Adem Ljajic, Necip Uysal, Gökhan Töre, Vagner Love ve Jeremain Lens ilk 11’ini sahaya sürdü. Siyah-beyazlı takımda Utku Yuvakuran, Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Oğuzhan Özyakup, Enzo Roco, Tolgay Arslan ve Cyle Larin ise yedekler arasında yer aldı.

Beşiktaş’ın Spor Toto Süper Lig’de 2-0 kazandığı Kayserispor maçına ilk 11’de çıkan Oğuzhan, Quaresma ve Babel, Malmö karşısında yedek soyundu. UEFA’ya bildirilen listede bulunmayan Atiba Hutchinson da maç kadrosunda yer almadı. Güneş, bu futbolcuların yerine Caner, Necip, Gökhan Töre ve Lens’e şans verdi.

Adriano yine kadroda yok

Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan Adriano Correia, Malmö maçının kadrosunda yer alamadı.

Dizindeki sakatlığı henüz geçmeyen Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarının ardından Malmö karşısında da takımını yalnız bıraktı.

Siyah-beyazlılarda kaleci Tolga Zengin de sakatlığı nedeniyle İsveç’e götürülmedi.

Maç öncesinde dostluk yemeği

Karşılaşma öncesinde iki takımın yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Malmö Kulübü CEO’su Niclas Carlnen tarafından verilen yemeğe, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdar Adalı ile yönetim kurulu üyesi Melih Aydoğdu’nun yanı sıra Malmö Belediye Başkanı Kent Andersson da katıldı.

Caner Erkin’e doğum günü kutlaması

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’in 30. yaş günü, karşılaşma öncesinde kutlandı.

Milli futbolcu için siyah-beyazlıların kamp yaptığı otelde pasta kesildi.