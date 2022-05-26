Kosovalı oyuncunun adı ara transfer döneminde Fenerbahçe ile anılmıştı. Ancak Muriç, Mallorca'ya kiralanmıştı. Ligde kalma savaşı veren İspanyol ekibi, bu hedefine ulaştı. 28 yaşındaki oyuncu 16 maçta attığı 5 gol ve yaptığı 3 asistle göz doldurdu.

Mallorca taraftarları, lige tutunmalarını kutlarken yönetime, "Muriç bizle kalsın" tezahüratlarıyla mesaj yolladı. Golcü oyuncunun sözleşmesinde 11 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Mallorca tarihinin en pahalı transferi 2000 yılında Real Madrid'den 7.2 milyon Euro'ya aldıkları Samuel Eto'o...