Maliye Piyango - Sporting Lizbon maç sonucu: 3-0

Maliye Piyango Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8’li final turu ilk maçında Portekiz’in Sporting Lizbon takımını 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın rövanşı 16 Ocak 2019 Çarşamba günü Portekiz’de yapılacak.
Maliye Piyango, iki maçın sonunda 4’lü final turuna yükselmesi durumunda Fonte Bastardo (Portekiz)-Draisma Dynamo (Hollanda) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Stat: TVF Başkent
Hakemler: Kirill Nesterenko (Rusya), Katarina Cepinova (İngiltere)
Maliye Piyango: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel, Çağatay Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz)
Sporting Lizbon: Nikolov, Hernan, Silva Reis, Brown, Wallace, Aleksiev (Sousa Ribeiro, Fidalgo, Helio Sanches, Monteiro, Fabricio, Dennis, Barbosa)
Setler: 26-24, 25-21, 25-20
Süre: 70 dakika (25, 23, 22)