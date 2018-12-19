Maliye Piyango - Sporting Lizbon maç sonucu: 3-0

Maliye Piyango, CEV Challenge Kupası 8’li Finaller ilk maçında Lisboa’yı 3-0 mağlup etti.

19 Aralık 2018, Çarşamba 20:33
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Maliye Piyango - Sporting Lizbon maç sonucu: 3-0

Maliye Piyango Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8’li final turu ilk maçında Portekiz’in Sporting Lizbon takımını 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın rövanşı 16 Ocak 2019 Çarşamba günü Portekiz’de yapılacak.

Maliye Piyango, iki maçın sonunda 4’lü final turuna yükselmesi durumunda Fonte Bastardo (Portekiz)-Draisma Dynamo (Hollanda) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Stat: TVF Başkent

Hakemler: Kirill Nesterenko (Rusya), Katarina Cepinova (İngiltere)

Maliye Piyango: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel, Çağatay Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz)

Sporting Lizbon: Nikolov, Hernan, Silva Reis, Brown, Wallace, Aleksiev (Sousa Ribeiro, Fidalgo, Helio Sanches, Monteiro, Fabricio, Dennis, Barbosa)

Setler: 26-24, 25-21, 25-20

Süre: 70 dakika (25, 23, 22)

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