Malikane tamam sıra transferde

Çin Kulübü Yatai ile sözleşmesini fesh etmeye hazırlanan Odion İghalo, son dönemde kariyerini bir kenara bıraktı.

Nijeryalı oyuncu, doğduğu şehir olan Lekki’de yaptırdığı malikaneye odaklandı. Muhteşem evin inşaası tamamlandı.

İghalo, Instagram’dan yeni malikanesinin fotoğraflarını, “Şu an sahip olduğun problemlere bir gün güleceksin. Asla pes etme” mesajıyla paylaştı.

Yıldız futbolcu artık kariyerine odaklanabilir. Fenerbahçe’nin yanı sıra Premier Lig ekibi Southampton’ın da ilgilendiği Nijeryalı’ya Almanya’dan da talipler var.

İghalo’nun kararını kısa sürede vermesi bekleniyor.