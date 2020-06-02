Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan, bir süredir transfer adına ismi geçen Malcolm Delaney ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Ettore Messina yönetiminde yeni sezonda iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Milano, Sergio Rodriguez ile sözleşme uzattıktan sonra CSKA Moskova'dan ayrılan Kyle Hines ile de anlaşma sağlamıştı.

Son olarak Barcelona'dan ayrılan Malcolm Delaney'yi kadrosuna katan Milano ekibi, Fenerbahçe Beko'dan Derrick Williams ve Luigi Datome için de girişimlerini sürdürüyor.