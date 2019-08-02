Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit Saint Petersburg, transferde bombayı Barcelona'nın Brezilyalı futbolcusu Malcolm'u renklerine bağlayarak patlattı. Rus kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla beş yıllık sözleşme imzalandığını duyuruldu

Barcelona ise geçtiğimiz yaz Bordeaux'dan kadrolarına kattıkları Malcolm için Zenit'in kendilerine 40 milyon euro'su peşin, 5 milyon euro'su da bonuslardan oluşan bir bonservis bedeli ödeyeceğini duyurdu. Sambacı, geçtiğimiz sezon Katalan ekibinin formasıyla çıktığı 24 maçta 4 gol ve 2 asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler