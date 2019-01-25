Malatya’ya Kamara müjdesi

Boutaib’i 1.5 milyon Euro’ya sattıktan sonra forvete flaş bir isim kazandırmak isteyen Yeni Malatyaspor’un hedefinde uzun süredir Fulham’ın golcüsü Aboubakar Kamara vardı. Daha önce hocası Ranieri ile problem yaşayan ve B Takımı’na gönderilen 24 yaşındaki yıldız yine olay çıkardı. Kulübünden transfer için vize alamayan Fransız futbolcu kulüp personeliyle kavga etti ve bardağı taşırdı. İngiliz ekibinin sözleşmesini feshetme kararı aldığı Kamara’nın birkaç güne kadar bu konuyu hallederek Yeni Malatyaspor’a imza atmak üzere Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Bu sezon Premier Lig’de 13 maça çıkan 1.71 boyundaki golcü ile 1.5 yıllık kontrat yapılması bekleniyor.

Bülent de listede

Sol beke de bir takviye yapmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar’ın Balıkesirspor’da alacakları ödenmeyen Bülent Cevahir’in peşine düştü. Alternatif olarak takıma kazandırılması beklenen futbolcuyla ilgili görüşmelerin başladığı ifade edildi.