İrfan Buz yönetiminde Ankaragücü’nü yenerek ateş hattından kurtulma yolunda dev bir adım atan Sarı-Kırmızılılar, yarın deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor’u yenerek rahatlamak istiyor. 40 puanı bulunan Doğu ekibi, zorlu deplasmanda galip gelmeyi başarırsa 43 puana ulaşarak derin nefes alacak. İrfan Buz, Yeni Malatyaspor’u ‘Banko düşer’ denilen sezonda ligde tutmayı başarırsa kulübün efsaneleri arasına adını yazdıracak. 2016’da mutevazı kadrosuyla Yeni Malatya’yı Sivas, Göztepe, Eskişehir, Adana Demir gibi güçlü kadroların arasında Süper Lig’e taşımayı başaran deneyimli teknik adam bu kez takımı ligde tutarak şampiyonluk kadar değerli bir adım atmış olacak.

Adem Büyük yok

Adem Büyük gibi önemli bir oyuncusundan yoksun şekilde Sivas karşısına çıkacak olan Doğu temsilcisinde teknik direktör Buz galibiyete inanıyor. “Oyuncular da biz de stresli haftaların son bulmasını istiyoruz. Sivas maçı bunun için bir fırsat, kazanamıyorsak da kaybetmeyeceğiz. Ancak hedefimiz bu maçtan alacağımız galibiyetle rahatlamak olacak” dedi.