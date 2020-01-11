Guilherme:

Transferi kulübe bıraktım

Hocası Sergen Yalçın’ın Beşiktaş ile görüştüğünü ifade ettiği Guilherme, bu konuyu kulübe bıraktığını söyledi. Çıkan haberlerin kendisini sadece motive ettiğini belirten Brezilyalı yıldız, “Büyük takım taraftarlarının beni istemesi güzel bir şey. Malatyaspor Yönetimi bu konuda çok net. Sadece benim değil, kulübün de mutlu olması önemli. Şu an Malatyaspor’un futbolcusuyum ve aklım sadece burada” dedi. Guilherme şöyle devam etti: “Şu an 24 puanımız var ama 30 puan barajını aşabilirdik. İkinci yarıda bunu telafi edeceğiz.”

Adis Jahovic:

20 golü geçmeliyim

Sezonun ilk yarısını 10 golle tamamlayan Adis Jahovic, ikinci devreye de bomba gibi hazırlanıyor. “Malatya’da her forvetin isteyeceği bir oyun düzenimiz var” diyen Makedon yıldız, “Sergen Yalçın hocamız sürekli hücumu düşünüyor. Ceza sahasında ne kadar çok top gelirse, gol atma fırsatı da o kadar fazla oluyor. 10 gol benim için kötü değil ancak daha fazlasını atabilirdim. İkinci yarıda 20 golü geçmeliyim. Kişisel hedefim bu. Ancak daha da önemlisi takım olarak mutlaka Avrupa potasında yer almak” ifadelerini kullandı.

Donald:

Yine Avrupa’ya...

Malatyaspor orta sahasının kilit ismi Donald, ikinci yarı öncesi iddialı. Başarılı oyuncu, “Lig yarışı zorlu geçti. İkinci yarı daha da mücadeleci olacak. Biz iyi bir takımız. Her rakibi yenebilecek gücümüz var. Sezon başında UEFA’da gruplara kalabilirdik. Bunu istiyorduk. Şimdi önümüzdeki sezon için çalışıyoruz. Yine Avrupa’ya gitmemiz gerekiyor. Bu şehir, orada temsil edilmeyi hak ediyor. Malatya’nın insanlarına o atmosferi yaşatmak için elimizden geleni ortaya koyacağız” açıklamasında bulundu.



