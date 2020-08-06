Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezonun başında Fransa Ligue 1 ekibi Nice'ten flaş bir transfer hamlesiyle Remi Walter'i kadrosuna katmıştı. 25 yaşındaki oyuncu, Malatyaspor'da beklentilerin altında bir performans sergileyip forma şansı bulmakta zorlandı ve geçtiğimiz günlerde takımı ile olan sözleşmesini feshetti. Walter'in alacaklarına karşılık sözleşmesini feshettiği ifade edilmişti.

L'Equipe'in haberine göre Fransa kariyeri ile hala gözde bir oyuncu olan Remi Walter için 3 Süper Lig ekibinin transfer teklifinde bulundukları belirtildi. Bunun yanı sıra bir İspanya La Liga ve Rus kulübünün de oyuncuyla ilgilendiği aktarıldı.

Yeni Malatyaspor forması ile sadece 9 maça çıkabilen Walter, daha önce Fransa'da Nancy, Nice ve Troyes formaları giymişti.