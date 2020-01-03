Malatyaspor’da varsa yoksa Mehmet Ekici

Sarı-Kırmızılılar’ın bu kapsamda en ciddi hedefinin sezon başında Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Mehmet Ekici’ye olduğu belirtiliyor. 2020’nin 6. ayında Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Ekici’nin adı ara transfer döneminde birçok kulüple anılıyor. Ancak bu tekliflerden en ciddisi Sergen Yalçın’ın çalıştırdığı Yeni Malatyaspor’dan geldiği kaydedildi. Sergen Yalçın bir önceki sezon da Ozan Tufan’ı istemiş, kiralık olarak kadrosuna katmış ve bu futbolcuyu hem Milli Takım hem de Fenerbahçe’nin orta sahada bel kemiği haline getirmişti. Mehmet Ekici’nin Guilherme takasıyla da Yeni Malatyaspor’a gidebileceği belirtiliyor.