Malatyaspor'da iki eksik

Süper Lig’in 8. haftasının kapanış maçında pazartesi günü saat 20.00’de Konyaspor’a konuk olacak Yeni Malatyaspor bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

17 Ekim 2019, Perşembe 13:02
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Malatyaspor'da iki eksik

Yeni Malatyaspor'un Nurettin Soykan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanda ülkesinin milli takımlarında bulunan Issam Chebake, Fabıan Farnolle ve Ghaylen Chaalali yer almadı. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın toplantısıyla başlayan antrenmanda futbolcuların neşeli oldukları gözlendi. Yalçın konuşmasında, Başakşehir ile oynanan hazırlık müsabakasında genel olarak takımın performansından memnun kaldığını ifade etti. Isınma hareketleri ve 5’e 2 top kapmayla başlayan çalışma taktik çift kaleyle sona erdi.

Antrenmanda sakatlığı bulunan oyuncular Arturo Mina ve Yiğithan Güveli’nin fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı.

Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

İHA

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