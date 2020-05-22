Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da şok bir gelişme daha yaşandı. Bu akşam kulüp tarafından bir oyuncu ve personelde corona virüsü pozitif vaka çıktığı açıklanırken kadroda yer alan Ghaylen Chaaleli ve yedek kaleci Ufuk Ceylan'ın ayrıldığı öğrenildi.

Sezon başında takıma katılan Tunuslu orta saha oyuncusu Ghaylen Chaaleli'nin karşılıklı anlaşarak takımdan ayrıldığı, kaleci Ufuk Ceylan'ın ise ayrıldığı bilgisine ulaşıldı. 2019-2020 sezonunda Ghaylen Chaaleli 16 resmi maçta, Ufuk Ceylan ise 4 resmi maçta görev yapmıştı.















