Malatyaspor’da Aslan planı

Ligde haftalardır 3 puanı bir arada göremeyen Yeni Malatyaspor, pazar günü Galatasaray deplasmanına çıkacak. Teknik direktör Kemal Özdeş, zorlu maçtan en az 1 puanla ayrılmak istiyor. Oyuncularına Galatasaray’ı ezberleten Özdeş, hızlı hücumcularına güveniyor. Malatya’nın gol bölgesindeki ana planı, kontrataklar olacak. Özdeş, Bifouma-Fofana ikilisini 11’de görevlendirecek. Malatyaspor, orta sahanın merkezini de sağlam tutacak.