Malatyaspor’da Ankaragücü maçı öncesi moral yemeği

Bir restorandaki yemeğe yönetim kurulu üyeleri Remzi Uğur, Mehmet Maden ve Sportif Direktör Ali Ravcı da katıldı. Futbolcuların aileleriyle birlikte katıldığı yemekte samimi bir ortam oluşurken, teknik heyetin pazar günkü Ankaragücü maçına dair motive edici konuşmalar yaptığı öğrenildi.

Ali Ravcı, ailelerin de katıldığı yemekli toplanmaları sık sık yaptıklarını belirterek, "Son haftalarda aldığımız kötü sonuçlar bizi biraz bu tür ortamlardan uzaklaştırdı diye düşündük ve bugün burada bir araya geldik. İnşallah bu aile ortamımız her zaman devam edecek” diye konuştu.

İHA