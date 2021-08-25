Malatyaspor, Süper Lig 'in 2. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynana karşılaşmada sakatlanan Karim Hafez'in 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Malatyaspor'dan yapılan açıklama şöyle;

Göztepe karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Karim Hafez’in yapılan detaylı muayene ve tetkikleri sonucunda sol uyluk arka adalesinde yırtık ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun 4 - 6 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir.

Aynı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Ertaç Özbir’in yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sırt adalesinde sakatlık tespit edilmiş olup, durumu maç günü netleşecektir.