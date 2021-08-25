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Malatyaspor'a Karim Hafez'den kötü haber

Malatyaspor, Göztepe maçında sakatlanan Karim Hafez'in 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 18:40 Son Güncelleme:
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Malatyaspor'a Karim Hafez'den kötü haber

Malatyaspor, Süper Lig 'in 2. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynana karşılaşmada sakatlanan Karim Hafez'in 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Malatyaspor'dan yapılan açıklama şöyle;

Göztepe karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Karim Hafez’in yapılan detaylı muayene ve tetkikleri sonucunda sol uyluk arka adalesinde yırtık ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun 4 - 6 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir.

Aynı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Ertaç Özbir’in yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sırt adalesinde sakatlık tespit edilmiş olup, durumu maç günü netleşecektir.

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