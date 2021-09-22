Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü İrfan Buz 1-0'lık Sivasspor mağlubiyeti sonrasında üzgündü. Maçı kazanabilecekleri anları yakaladıklarını belirten Buz, "Kazanmak istedik ancak 1-0 mağlup olduk, tabii ki üzgünüz. Özellikle ilk devre daha üstün oynayan taraf Yeni Malatyaspor’du. Ancak bizim de pozisyonlarımız vardı. Genel anlamda müsabakaya bakıldığında golü atan kazanır havası vardı" dedi.

'Reaksiyon göstermeliyiz'

İrfan Buz sözlerini şu ifadelerle noktaladı: "Her iki taraf da mücadele etti. Bizim de direkten dönen bir topumuz var. Orada golü bulmuş olsaydık daha evvel de sanırım müsabakayı biz kazanırdık. Ancak futbolun içerisinde olan şeyler. Rakibimiz bizim duran bir topta adam paylaşımında sıkıntı yaşadığımız o zamana kadar sıkıntı yaşamadığımız pozisyonda, orada maalesef 3 oyuncu boştu, golü attılar ve müsabakayı kazandılar. Şimdi bizim için önemli olan hemen bir reaksiyon göstermek. Cumartesi günü Antalya’da oynayacağımız müsabakaya iyi hazırlanıp orada cevabı vermek."