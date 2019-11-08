Yeni Malatyaspor İkinci Başkanı Selim Pilten, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a verilen cezayla ilgili konuştu ve verilen cezanın ağır olduğunu savundu. Pilten, Sergen Yalçın'ın tek kelime hakaret ya da küfür etmediğine emin olduklarını belirten Pilten, "Çünkü öyle bir yapısı yok. Maç sonrası da kendisiyle konuştuk. Tepkisinin sözlü olarak hiç bir küfür ya da hakaret içermediğini paylaştı. Sadece hakemin tavrının kendisini sinirlendirdiğini ifade etti. Verilen ceza oldukça ağır ve de hakkaniyetsiz bize göre. Elbette ki itiraz edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Bizim için kötü oldu"

Pilten, zorlu maç takvimine girdikleri bir süreçte hocalarının ceza almasının kendileri adına kötü olduğunu da belirterek, "Ligdeki gidişatımız taraftarımızın yüzünü güldürüyor. Bu sezon bambaşka bir takım izliyoruz. Hakikaten keyif veren bir takımımız var. Şu an ligdeki konumuz açısından da bunu net bir şekilde görüyoruz. Önümüzdeki zorlu maç trafiği öncesinde hocamızın böyle bir ceza alması bizim adımıza kötü oldu. Umarım bu karardan dönülür" diye konuştu.

İHA