Malatyaspor Pazdan'la imzalıyor

Süper Lig'de ilk devrenin flaş takımı Yeni Malatyaspor'da transfer harekatı erken başladı. Sarı Kırmızılı ekip 31 yaşındaki Polonyalı stoper Michal Pazdan ile 1.5 yıl anlaşmaya vardı.

26 Aralık 2018, Çarşamba 06:42
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Malatyaspor Pazdan'la imzalıyor

Performansıyla sezonun flaş takımı olan, kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Yeni Malatyaspor’da ilk imza geliyor. Sarı-Kırmızılılar, lig devam ederken görüşüp anlaşmaya vardığı Polonyalı stoper Michal Pazdan’ı Türkiye’ye getirmeye hazırlanıyor.

31 yaşındaki stoperle 1.5 yıl anlaşmaya varıldı, önprotokol yapıldı. 2 Ocak’ta Belek’ta kampa girecek olan Yeni Malatyaspor, öncesinde bu oyuncu için İstanbul’da bir imza töreni düzenleyecek. Teknik direktör Erol Bulut’un raporu doğrultusunda çalışmaları hızlandırdıklarını söyleyen sportif direktör Ali Ravcı, “En az 3 isim daha almayı planlıyoruz” diyerek taraftara transfer müjdesi verdi.

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