Performansıyla sezonun flaş takımı olan, kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Yeni Malatyaspor’da ilk imza geliyor. Sarı-Kırmızılılar, lig devam ederken görüşüp anlaşmaya vardığı Polonyalı stoper Michal Pazdan’ı Türkiye’ye getirmeye hazırlanıyor.

31 yaşındaki stoperle 1.5 yıl anlaşmaya varıldı, önprotokol yapıldı. 2 Ocak’ta Belek’ta kampa girecek olan Yeni Malatyaspor, öncesinde bu oyuncu için İstanbul’da bir imza töreni düzenleyecek. Teknik direktör Erol Bulut’un raporu doğrultusunda çalışmaları hızlandırdıklarını söyleyen sportif direktör Ali Ravcı, “En az 3 isim daha almayı planlıyoruz” diyerek taraftara transfer müjdesi verdi.

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