Malatyaspor İrfan Buz'la, Çaykur Rizespor Bülent Uygun'la Süper Lig'e tutundu
Düşme korkusu yaşayan iki takımdan Malatyaspor İrfan Buz; Çaykur Rizespor da Bülent Uygun ile Süper Lig’e tutundu. Marius Sumudica’nın, “Jose Mourinho gelse kurtaramaz dediği Karadeniz ekibini dirilten Uygun alkış alırken 2017’de Süper Lig’e taşıdıgığı Malatya’yı bu kez ligde tutan İrfan Buz ise şehrin kahramanı oldu
Sezona hayal kırıklığı ile başlayan Malatyaspor ve Çaykur Rizespor , son haftalardaki futbollarıyla öne çıktı. Malatyaspor İrfan Buz; Çaykur Rizespor da Bülent Uygun ile yükselişe geçerken, küme düşme korkularını üzerlerinden attı. Özellikle Uygun, düşme potasının hemen üstünde başına geçtiği Karadeniz temsilcisiyle 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 de mağlubiyet aldı.
Şimdi gözler kontratlarda
2016-17’de Süper Lig ’e çıkardığı Malatya’da ikinci kez göreve gelen İrfan Buz da kısa sürede takımı toparladı. Düşme potasının 2 puan üstünde aldığı Doğu ekibiyle 10 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde eden tecrübeli hoca, özellikle kritik karşılaşmalarda oynattığı futbol ve kadro tercihleriyle fark yarattı, bitime iki hafta kala ateş hattının 6 puan üstüne çıktı.