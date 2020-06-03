Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un başkanı Adil Gevrek'in babası Ömer Gevrek geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yayımlanan taziye mesajında, “Kulüp Başkanımız Adil Gevrek'in babası Ömer Gevrek (76) geçirdiği kalp krizi sonucu hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, Kulüp Başkanımız Adil Gevrek, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ömer Gevrek, daha önce 2016 yılında da kalp krizi geçirmiş ve damar tıkanıklığı nedeniyle anjiyo olmuştu.



