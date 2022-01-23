Malatyaspor altın buldu

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 23’üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Ligin dibinde yer alan ev sahibi ekip, Alex Teixeira’nın golüne Adem Büyük’le penaltıdan yanıt verip kritik 1 puanın sahibi oldu. Bu sonucun ardından Yeni Malatya, ligde 3 hafta sonra puanla tanışıp lig tablosundaki sayısını 16’ya yükseltti. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica’nın cezalı olması sebebiyle karşılaşmanın ardından basın mensuplarının karşısına yardımcı antrenör Şener Gençtürk geçti.

Gençtürk: Meşaleyi yaktık!

Gençtürk, futbolseverler için çok heyecanlı ve keyifli bir maç olduğunu belirterek, “Hem Beşiktaş’ın ve hem de bizim çok ciddi pozisyonlarımız vardı. En nemli kazancımız reaksiyon veren bir Yeni Malatyaspor vardı. Puansal olarak alt sıradayız ama bir meşaleyi yaktık. Şimdi 2 günlük izinden sonra Antalya kampına gidiyoruz. Orada çok çalışıp Karagümrük maçıyla beraber futbolseverlere, sevenlerimize iyi bir Malatyaspor seyrettireceğiz ve bu takımı tüm gücümüzle Süper Lig’de tutacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.