Malatya’nın hocası Sergen Yalçın’dan iddialı sözler...

Süper Lig’in en golcü (22) takımı konumunda yer alan Yeni Malatyaspor'da teknik patron Sergen Yalçın, oyuncularına övgü yağdırdı.

29 Ekim 2019, Salı 06:01
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Malatya’nın hocası Sergen Yalçın’dan iddialı sözler...

22 golle Süper Lig’in en skorer takımı olan Yeni Malatyaspor, 10 haftada topladığı 16 puanla zirve mücadelesi veriyor. Sarı-Kırmızılı takıma oynattığı hücum futboluyla takdir toplayan teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularına övgü yağdırdı.

Başarılı hoca, “Ofansif hattımız çok güçlü. Guilherme ve Fofana ile başlıyoruz, Bifouma ve Gökhan Töre ile devam ediyoruz. Bu hattımız gerçekten çok güçlü. Yani belki de Türkiye’de kimsede olmayan ofansif hat bizim takımda var. Bu yüzden çok memnunuz” dedi. İç saha deplasmandan fark etmeden her maça galibiyet için çıktıklarını söyleyen Yalçın, “Oyuncularımız mutlu, takımımız psikolojik anlamda güçlü. İnşallah böyle devam ederiz” diye konuştu.

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