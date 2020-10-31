Sarı-Kırmızılılar, Antalya'yı 1-0, Gençlerbirliği'ni 2-1 devirirken, Konya'yla da 1-1 berabere kaldı. 3 haftada 7 puan toplayarak üst sıralara tırmanan Doğu ekibi oynadığı pozitif futbolla da dikkat çekiyor. Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencileri, yarın akşam da Beşiktaş karşısında kazanmak istiyor. Malatya'nın bir diğer hedefi de Kara Kartal'a karşı son dönemde kötü olan karneyi düzeltmek. Beşiktaş'a karşı son 5 maçta 4 yenilgi alan Doğu temsilcisi, sadece 1 kez kazanabildi.



