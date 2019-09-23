Btc Turk Yeni Malatyaspor’un Galatasaray’a karşı iç saha üstünlüğü dün akşam da devam etti. Sarı- Kırmızılılar renkdaşıyla taraftarı önünde oynadığı 3. maçta da mağlup olmadı. Btc Turk Yeni Malatyaspor, Erol Bulut yönetiminde oynadığı ilk iki lig mücadelesinde rakibini mağlup etmeyi başarmıştı. 2017- 2018 sezonunda Igor Tudor’a karşı 2-1’lik galibiyet sevinci yaşayan ev sahibi ekip geçen yıl da Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray’ı 2-0 mağlup etmişti. Btc Turk Yeni Malatya geçen sezon kupada ise rakibine bu sahada 5-2 yenilip finali görememişti.

Eksiklere rağmen

Bu sezona Sergen Yalçın yönetiminde başlayan Doğu ekibinde Galatasaray’a karşı iç sahada kaybetmeme serisi devam etti. Sakatlıkları süren Gökhan Töre ve Bifouma’yı oynatamayan, yeni iyileşen Fofana’nın 60. dakikada oyuna girdiği ev sahibi ekip devresini geride bitirdiği karşılaşmadan puanla ayrılmayı bildi. Son bölümlerde rakip kalede etkili olan Yeni Malatya, aradığı golü 89’da buldu. Sağdan kullanılan serbest vuruşta Jahovic’in kafasından gelen topa son dokunan Guilherme beraberliği getirdi, Doğu ekibi Galatasaray’a ligde iç sahada yine kaybetmedi.