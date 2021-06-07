Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2021 faaliyet programında yer alan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkıları ile Akçadağ Kaymakamlığı, Akçadağ Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği yarışma, Levent Vadisi'nde oluşturulan parkur ve yarış alanında gerçekleştirildi. 9 kategoride 22 ilden 204 sporcu, taş ve toprak zemin ile inişli çıkışlı arazi şartlarında yarıştı. Vali Aydın Baruş ve beraberindekiler de parkur alanını yürüyerek inceledi.

3.2 KM'lik parkurda verilen ilk startta; Yıldız A: 46 kişi, Master 30+:16 kişi, Master 40+: 16 kişi, ikinci startta; Yıldız B: 24 kişi, Yıldız Kadın: 2 kişi, Elite Kadın: 14 kişi, Genç Kadın: 6 kişi, son startta ise; Elite Erkek: 40 kişi, Genç Erkek kategorisinde 40 kişi yarıştı.

Mücadelelerin ardından dereceye giren sporculara madalyaları ve hediyelerini Vali Aydın Baruş, İlçe Kaymakamı Hulusi Teke ve İlçe Belediye Başkanı Ali Kazgan tarafından verildi.

Ödül töreninde konuşan İlçe Belediye Başkanı Ali Kazgan, böyle bir organizasyonu düzenlemekten ve ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduğunu dile getirdi. İlçe Kaymakamı Hulusi Teke, Akçadağ Levent Vadisi'nde yarışmaya katılan sporcuları ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Vali Aydın Baruş ise Levent Vadisi'nin gerek doğa sporları gerekse de gezi amaçlı olarak güzide bir mekan olduğunu ifade etti. (DHA)