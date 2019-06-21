Malatya’da kaleci operasyonu!

Kamara’yı 1 yıl daha kiralayan Yeni Malatyaspor’da kaleci transferi de netleşti. Sözleşmesi sona eren Fabien Farnolle’ye yeni mukavele teklif eden Sarı- Kırmızılılar, olumlu yanıt aldı. Kısa zamanda resmi açıklama yapılacak. Kontrat süresinin 1+1 yıllık olması bekleniyor. Yerli kaleci konusunda ise Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda gözler Bursa’ya çevrildi. Sergen hoca, Bursaspor’un genç file bekçisi Okan Kocuk’u istedi. 1.Lig’e düşen Bursaspor ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçirirken, tarafların anlaşması zor gözükmüyor.

Bursaspor satacak...

23 yaşındaki Okan’ın Bursaspor’la 1 yıllık sözleşmesi kaldığı için kulübü para kazanmak istiyorsa, başarılı kaleciyi satmak zorunda. Öte yandan Yeni Malatyaspor, iç transfer çalışmaları doğrultusunda, ön libero Murat Yıldırım’la da 2 yıllık yeni kontrat üzerinden anlaşma sağlamıştı.