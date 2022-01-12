Malatya’da Fenerbahçeliler bir araya geldi

Nikah Sarayı Salonu’nda yapılan programda konuşma yapan Serhat Çelik, Fenerbahçe ’nin zor bir süreçten geçtiğini, tüm olumsuzluklara rağmen Fenerbahçe’nin daima yanına olduklarını söyledi. Çelik, "Biz tüm olumsuzlara rağmen takımımızın ve yönetimimizin yanındayız. Eğer bir başarısızlık varsa bu sorumluluk hepimizin. Biz her türlü fırtınada, zor günlerde bir araya gelebilen, Dünya’ya örnek gösterilen ender spor kulüplerinden biriyiz. Bu zor günleri de yine birlik beraberli içerisinde olursak atlatabiliriz" şeklinde konuştu.

Selçuk Dönmez / MALATYA (İHA)