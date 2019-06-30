Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını başlatan ve UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak ön elemeye kadar tüm transferleri bitirmek isteyen Yeni Malatyaspor’da gündemde iki yıldız daha var. Geçen sezon Benevento’dan kiralık olarak takıma kazandırılan ve performansıyla büyük beğeni toplayan orta saha oyuncusu Guillherme ile yeniden anlaşma sağlanmak üzere. Kalan küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından Brezilyalı orta saha oyuncusu kadroya katılacak.

Gözler Fulham’da

Sarı-Kırmızılılar’da yeniden kiralanması gündemde olan bir diğer isim ise Fulham’ın yıldızı Aboubakar Kamara... Geçen sezon yarım devre forma giyen Kamara ile de prensip anlaşmasına varan Malatya yönetimi, oyuncunun kulübüyle el sıkışıp bu transferi de bitirmeye çalışıyor. Sergen Yalçın iki oyuncudan gelecek müjdeli haberi sabırsızlıkla bekliyor.