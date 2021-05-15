Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bucaspor 1928 maç sonucu: 1-2

Misli.com 3. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Bucaspor 1928'i konuk etti. Yeşiltepe Spor Kompleksi'nde oynanan maçın 60 dakikasını 10 kişi götüren İzmir ekibi, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bucaspor'da 15. ve 34. dakikalarda gördüğü sarı kartla oyun dışı kalan Burak Sürmeli, takımını 10 kişi bıraktı.

37. dakikada Emre Gemici ile öne geçen Malatya Yeşilyurt Belediyespor, üstünlüğünü koruyamadı. 40. dakikada Berke Bıyık ile eşitliği yakalayan Bucaspor 1928, 71. dakikada Gökhan Payal'ın kendi kalesine attığı golle sonuca gitti.

Geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrılan Bucaspor 1928, 19 Mayıs Çarşamba günü 20.30'da oynanacak rövanş öncesi büyük bir avantaj yakaladı.







