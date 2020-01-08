Malaga teknik direktörü Victor Sanchez, şantaj kurbanı oldu

Victor Sanchez del Amo, Twitter'a düşen görüntüleri nedeniyle Malaga yönetimi tarafından görevden alındı. Sanchez, asıl mağdurun kendisi olduğunu ve kendisine para için şantaj yapılmaya çalışıldığını yazdı.

Sanchez'in başına gelen olay şu anda polis tarafından inceleniyor.

Polise ifadesini de verdiği açıklayan Sanchez, buna rağmen Malaga yönetimi tarafından affedilmedi.

Şantaja uğrayan ve özel hayatı ifşa edilen Victor Sanchez del Amo, kulübünden beklediği desteği göremedi ve işini kaybetti.

Yaşanan olayın ardından Twitter hesabından açıklama yapan teknik adam, "Taciz ve şantajla mahremiyetime karşı bir suç işlendiğini bildirmek isterim. Olay polisin elinde ve talimatlarını uygulamak için kendimi onlara emanet ettim. Bir kişinin rızası olmadan özel hayatını ifşa etmenin ve sosyal ağlar aracılığıyla bunu yaymanın suç olduğunu hatırlatmak isterim. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkürler" cümlelerini kullandı.

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