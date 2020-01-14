Dünya kupalarında atılan en hızlı gol rekoruna sahip 45 yaşındaki eski futbolcu Hakan Şükür ABD’de açtığı kafeye bazı kişilerin gelip Dombra şarkısı çaldığını söyledi. Alman gazetesi Welt am Sonntag bu olaylar sonrasında Şükür’ün açtığı kafeyi kapatıp akıllı telefonlar üzerinden taşımacılık servisi veren Uber’de şoför olarak çalışmaya başladığını yazdı.

2015 yılında ABD’ye giden, bir dönem AK Parti milletvekili de olan Şükür’ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret etmekten yargılandığı davada hakkında yakalama kararı çıkmıştı. Hakan Şükür’ün babası ise Sakarya’da devam eden davada yargılanıyor. Şükür’ün babasının mal varlığı da dondurulmuş durumda.

Kaynak: abc gazetesi