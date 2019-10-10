Makedonya-Slovenya maç sonucu: 2-1

EURO 2020 Elemeleri G Grubu'nda Makedonya, Toše Proeski Arena'da Slovenya'yı ağırladı.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla yenmeyi başardı. Makedonlara galibiyeti getiren goller Eljif Elmas'tan geldi.

Genç futbolcu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması altında başarılı bir performans ortaya koymuş ve Sarı Lacivertli takımdan İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin yolunu tutmuştu. Genç futbolcu başarılı futbolunu Milli Takımlar seviyesinde de göstermeye devam etti.

Karşılaşmanın 2. yarısında 50. ve 68. dakikalarda Eljif fileleri havalandıran isim oldu Makedonya adına. Bir başka Fenerbahçeli isim Miha Zajc da Slovenya adına maçta şans bulan isimlerden biri oldu. Zajc 65. dakika Verbic'in yerine dahil oldu.

Slovenya'nın tek golü 90+5. dakikada Ilicic'in penaltıdan attığı golle geldi.

Alınan bu sonuçla Makedonya puanını 11'e yükseltti. Slovenya ise 11 puanda kalarak iki ekibin de puanı eşitlenmiş oldu.