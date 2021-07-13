Makana Baku, Göztepe için geldi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe , bir transfere daha imza atmak üzere. Şu ana kadar Altınordu'dan Kahraman, Wacker Innsbruck'tan Şefik ve Gent'ten Arslanagic'le sözleşme imzalayıp, Gil Vicente'den Lourency ile prensipte anlaşan sarı-kırmızılılar sol kanat Makana Baku'nun da işini bitirdi.

Göz-Göz, Almanya'da Holstein Kiel takımının sol kanat oyuncusunu İzmir'e getirdi. Kongo asıllı Alman futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacağı kaydedildi. Almanya'nın Mainz şehrinde dünyaya gelen 23 yaşındaki futbolcu, Mainz 05 altyapısında futbola başladı. Ülkesinde Gonsenheim, Sonnenhof Grossaspach ve Holstein Kiel'de forma giyen Baku, Polonya'nın Warta Poznan ekibinde kiralık olarak forma giydi. Baku, Almanya U20 ve U21 milli takımlarında da görev yaptı.