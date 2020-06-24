Majid Hosseini takım arkadaşlarından özür diledi

Zirve yolunda ağır yara alınan Alanyaspor karşılaşmasının 80. dakikasında yaptığı gereksiz bir hamle ile kırmızı kartla Trabzonspor'u 10 kişi bırakan Majid Hosseini son düdüğün ardından soyunma odasında arkadaşlarından özür diledi. Hatasını kabul eden İranlı stoperi, takım arkadaşları teselli etti.

Başarılı savunmacının moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlemlendi.