Arsenal'in İngiliz oyuncusu Ainsley Maitland-Niles'tan Fenerbahçe 'nin yıldızı Mesut Özil hakkında övgü dolu ifadeler geldi. Maitland-Niles, Mesut Özil'i bugüne kadar oynadığı en iyi oyuncu olarak tanımladı.

Yaptığı açıklamada Maitland-Niles, "Birlikte oynadığım en iyi oyuncu Mesut Özil'di. Topla birlikte her şeyi zamanlar, hesaplardı. Yaptığı her şeyin bir hesabı vardı. Aynı takımda değilseniz ona yaklaşamazsınız. Hiç böyle ağır çekim oynayan ama her daim topla hareket zamanı yaratan bir adam görmemiştim. Bu mantıklı değildi" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil, Arsenal forması altında çıktığı 184 Premier Lig maçında 33 gol, 54 asistlik performans sergilerken Maitland-Niles, bu süreçte takım arkadaşlarından biriydi. 24 yaşındaki İngiliz oyuncu, Mesut'un sahip olduğu kalitenin soyunma odasını paylaştığı diğer isimlerden onu ayırdığına inanıyor.