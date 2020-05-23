Mainz - Leipzig maç sonucu: 0-5

Bundesliga'da ligde kalma mücadelesi veren Mainz 05, şampiyonluk yarışındaki Leipzig'i konuk etti.

İki takım açısından oldukça önemli olan karşılaşmaya konuk ekip Leipzig etkili başladı.

11. dakikada Timo Werner, Laimer'in asistinde fileleri havalandırdı ve eşitliği bozan ilk golü attı: 0-1. 23'te bu kez kaptan Yussuf Poulsen sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. 36. dakikada marcel Sabitzer ilk yarının skorunu ilan etti: 0-3.

Rakibi karşısında baskılı oyununa ikinci yarıda da devam eden Leipzig, Timo Werner'in 48 ve 75.dakikada attığı gollerle farkı beşe çıkarırken yıldız futbolcu da maça damga vurarak hat-trick yaptı.

Bu galibiyetin ardından Leipzig puanını 54'e yükselterek zirve takibini devam ettirdi.