Almanya Bundesliga'da 29. hafta maçında düşmeme mücadelesi veren Mainz ile yedinci sırada bulunan Hoffenheim karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Union Berlin deplasmanından bir puan çıkartan Mainz rakibini eli boş göndermek istiyor. Hoffenheim ise deplasmanda puan ya da puanlar arayacak.

Mainz - Hoffenheim maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Coface Arena'da oynanacak ve bugün saat 16:30'da başlayacak mücadele S SPORT 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca mücadeleyi misli.com'dan şifresiz izleyebilirsiniz...

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Mainz - Hoffenheim muhtemel 11'ler...

Mainz: Müller, Niakhate, Hack, Bruma, Baku, Kunde, Martins, Brosinki, Quaison, Onisiwo, Mateta

Hoffenheim: Baumann, Zuber, Bicakcic, Posch, Kadarabek, Grillitsch, Geiger Rudy, Baumgartner, Bebou, Skov

Bundesliga'da geçen haftanın sonuçları...

Dortmund-B.Münih: 0-1

Frankfurt-Freiburg: 3-3

W.Bremen-M.Gladbach: 0-0

Leverkusen-Wolfsburg: 1-4

Leipzig-H.Berlin: 2-2

Augsburg-Paderborn: 0-0

Düsseldorf-Schalke: 2-1

U.Berlin-Mainz: 1-1

Hoffenheim-Köln: 3-1