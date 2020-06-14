Mainz - Augsburg maç sonucu: 0 - 1

Bundesliga'nın 31.hafta maçında Augsburg deplasmanda Mainz'ı 1-0 yenmeyi başardı. Bu sonuçla konuk ekip düşme hattında biraz daha uzaklaşırken ev sahibi Mainz 31 puanda kaldı ve sıkıntılı bölgede yer aldı. Augsburg'a galibiyeti getiren isim 1.dakika golü bulan Niederlechner oldu

Bu sonuçla, Augsburg 35 puana yükselirken 15.sırada yer alan Mainz kötü gidişine dur diyemedi















