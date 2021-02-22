Almanya'nın Bundesliga liginde efsaneler yaratan FSV Mainz 05 kulübü sahip olduğu stat ile de dikkat çeken bir kulüptür.

Mainz 05 Stadı'nın adı nedir?

FSV Mainz 05 kulübü, Almanya'nın Mainz kentinin takımıdır. Bu takımın stadı da Mainz kentinde bulunur. FSV Mainz 05 kulübünün stadı, Opel Arena (Coface Arena) olarak geçer. Mainz 05 kulübü 2011 yılından beri kendi evindeki maçları Opel Arena'da yapmaktadır.

Mainz 05 Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Oldukça şık tasarımlı ve İngiliz statlarına benzeyen Opel Arena, Almanya'nın en güzel stadları arasında yer alır. Opel arenanın kapasitesi ise 34.000'dir. Ancak stadın kapasitesi uluslararası maçlar için düşürülerek 26.600'ye çekilmiştir. Statta14.000 kişilik ayakta seyirci alanı bulunur. 24.000 kişilik koltuklar ile birlikte toplam kapasite 34.000'e kadar çıkar. Ayrıca Opel Arena'da 35 kişilik bir loca bölümü de bulunur. Almanya'daki oldukça estetik ve şık bir tasarıma sahip olan Opel Arena, İngiliz statlarını andıran yapısıyla da öne çıkmaktadır.

Mainz 05 maçlarını hangi stadyumda oynuyor?

2009 yılında inşaası başlayan Opel Arena, FSV Mainz 05 tarafından 2011 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. FSV Mainz 05 kulübü 2011 yılından beri ev sahipliğini yaptığı maçları Opel Arena'da oynamaktadır. Opel Arena FSV Mainz 05 tarafından ilk olarak 2011 yılında Bayer 04 Leverkusen ile yapılan Bundesliga maçında kullanılmaya başlanmıştır. O tarihten beri de Mainz 05 takımı Opel Arena'yı stat olarak kullanmaktadır.