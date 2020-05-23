Bundesliga'da 27. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın kritik maçlarından birisinde şampiyonluk potasında yer alan RB Leipzig, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Mainz 05'e konuk olacak. Son sekiz Bundesliga maçının sadece ikisini kazanabilen Leipzig, deplasmandan 3 puanla ayrılıp yeni bir seri başlatmak istiyor. Son altı karşılaşmada sadece bir kez mağlup olan Mainz ise Leipzig engelini aşıp sürpriz yapma peşinde olacak.

Leipzig, Bundesliga sezonunun ilk yarısındaki maçta Mainz karşısında kulüp tarihinin en farklı galibiyetini almıştı (8-0). O maç, aynı zamanda Mainz tarihinin en ağır mağlubiyetiydi.

Mainz 05 - RB Leipzig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

24 Mayıs Pazar günü oynanacak mücadele TSİ 16.30'da başlayacak. S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Mainz ve Leipzig arasında oynanan yedi Bundesliga maçında en az üçer gol atıldı (toplam 35 gol). Bundesliga tarihinde ilk kez üst üste üç maçtan beraberlikle ayrılan Leipzig, en son 23. haftada Schalke'yi mağlup edebilmişti (5-0). Mainz, Bundesliga'da 2017/18'in (25) ardından 26. maçlar itibarıyla en az puan topladığı sezonu oynuyor (27).



