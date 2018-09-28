Maicon, ligdeki ikinci golünü attı

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Maicon, Trabzonspor maçından sonra 11’de başladığı BB Erzurumspor karşısında gol attı. Maicon böylece bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetti.

28 Eylül 2018, Cuma 22:06
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Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray’ın evinde BB Erzurumspor oynadığı maçta sarı-kırmızılıların Brezilyalı futbolcusu Maicon rakip fileleri havalandırmayı başardı. Müsabakanın 74. dakikasında sağ taraftan Ömer’in kullandığı köşe atışında ön direkte Maicon, düzgün kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 

Ligde en son 4. haftada deplasmandaki Trabzonspor maçında görev alan Brezilyalı futbolcuya Teknik Direktör Fatih Terim 11’de şans verdi. Maicon, Erzurum ekibine attığı golle birlikte ligdeki gol sayısını 2‘ye çıkardı. Başarılı oyuncu ilk golünü ilk haftadaki Ankaragücü maçında atmıştı. 

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